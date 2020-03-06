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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالمقطم

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:25 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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ألقت مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالمقطم.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة المقطم مفاده تلقي بلاغ من "ع.م"، 31 سنة، باكتشافه سرقة السيارة ملكه رقم "ق ق ص 146" ماركة "هيونداي فيرنا" موديل 2013، فيراني اللون، حال توقفها أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل البلاغ أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "ع.ع"، 42 سنة، عاطل سابق اتهامه في القضية رقم 9707 لسنة 2008 الزيتون "سرقة وسائل نقل"، و"ك.ص، 30 سنة، عاطل، "أ.أ"،41 سنة عاطل.

وبمواجهتهما بالواقعة المنسوبة إليهما أقرا بها بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وتغيير معالم السيارات المسروقة، وأرشدوا عن أماكن تواجد المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالمقطم
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالمقطم
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