كنائس إيبارشية أبو قرقاص تزور الأنبا بشارة للتهنئة بسيامته الأسقفية

قامت كنيسة القديس يوسف بالفكرية، وكنيسة مارجرجس بنجع الدك، وكنيسة القديس بولس والقديس بطرس بعزبة فانوس التابعين لإيبارشية أبو قرقاص، بزيارة صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة مطران الإيبارشية من أجل تقديم التهنئة لنيافته علي سيامته الأسقفية وتجليسه مطرانا علي كرسي إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك.





شارك في الزيارة الأب ميخائيل راعي كنيسة القديس يوسف بالفكرية، والأب حبيب راعي كنيسة القديس مارجرجس بنجع الدك، والأب إسطفانوس راعي كنيسة القديس بولس والقديس بطرس بعزبة فانوس، بالإضافة إلى لفيف من شعب هذه الرعايا.





وفي سياق آخر، عقد نيافة الأنبا بشارة لقاء مع شباب كاتدرائية أم النعم الإلهية بأبو قرقاص، حيث تضمن اللقاء فقرة للتعارف، وسماع الأسئلة عن ما يحتاجه الشباب من تكوين والخطة المستقبلية للإيبارشية ولقاءات تجمع كل شباب الإيبارشية.





واختتم كلمته للشباب بأن يكونوا مؤثرين ومتميزين ومختلفين.



