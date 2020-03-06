الصحة اللبنانية: هناك 4 إصابات بكورونا "مجهولة المصدر"





قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، مساء اليوم الجمعة، إن هناك 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد "مجهولة المصدر"، ونعمل على تتبع مصدرها.





وأضاف حسن: "حصل تطور غير محسوب في الـ48 ساعة الماضية؛ حيث ظهر أن حالات مصابة بفيروس كورونا تسربت من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة إلى لبنان".





وجدّد الدعوة لعدم التجمع، والتخفيف من التواصل في المنتجعات والمؤسسات العامة واللقاءات العامة، حسبما نقل مراسل فضائية "سكاي نيوز بالعربية" في لبنان.





وكانت لبنان، قد أعلنت يوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بكورونا لمواطنة قادمة من بريطانيا؛ ليصل عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 16 حالة.



