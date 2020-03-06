"فيسبوك" و "جوجل" يطلبان من الموظفين العمل من المنزل بسبب انتشار فيروس كورونا

طلبت شركتي "فيسبوك - Facebook" و " جوجل - Google" أمس الخميس من موظفيها في منطقة خليج سان فرانسيسكو بالعمل من المنزل لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا.





قالت شركة فيسبوك - Facebook إنه "يوصي بشدة بأن يعمل جميع موظفي منطقة الخليج وموظفي الوحدات من المنزل اعتبارًا من يوم الجمعة".





وأشار انتوني هاريسون المتحدث باسم فيسبوك في بيان نشرته وكالة رويترز ان القرار "بناء على توجيهات من مقاطعة سانتا كلارا يوم الخميس، سيستمر الموظفين المشاركين في سلامة وأمن الموقع سيواصلون العمل في الموقع، في حين ستظل جميع فعاليات منطقة الخليج ملغاة.





ومن ناحية أخرى ذكر متحدث باسم رويترز، أن شركة جوجل - Google عرضت خيار العمل من المنزل للموظفين في مكاتب Bay Area.





وفي الوقت نفسه، أكدت مايكروسوفت اليوم الجمعة أن اثنين من موظفيها تم تشخيص اصبتهم بفيروس كورونا المستجد COVID-19.





وقالت الشركة في بيان "موظف مايكروسوفت وموظف لينكد ان كلاهما في منطقة بيوجت ساوند، مصابين بمرض COVID-19".



