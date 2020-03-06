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تعرف على وظائف وزارة الأوقاف الشاغرة وشروط شغلها

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:11 م
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وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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كشفت وزارة الأوقاف المصرية أمس الخميس الموافق الـ5 من مارس 2020، عن مجموعة من الوظائف الشاغرة لديها، والتي ترغب في شغلها بهذا التوقيت.

وظائف وزارة الأوقاف

وقالت وزارة الأوقاف إن لديها مجموعة من الوظائف الشاغرة، التي تحتاج إلى شغلها، ونستعرضها في السطور التالية: 

- شيخ مسجد 

- إمام مسجد 

- مقيم شعائر 

- مؤذن مسجد

 - عامل مسجد 

- مدير إداري للعمل فترة مسائية كعمل إضافي من العصر إلي العشاء 

- أمين مكتبة

- كاتب نذور 

وأوضحت وزارة الأوقاف أن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها، في المتقدمين لشغل هذه الوظائف، والتي نسردها لكم، ومنها:

- مسكن على درجة مالية بموازنة الوزارة.

- أمضي مده متصلة خمس سنوات في العمل بالمساجد.

- حاصل على درجة ممتاز خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

- أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة وتم مجازاته عليها بأي نوع من الجزاءات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

- ليس لديه "سوابق" أو أحيل إلي المحكمه التأديبية أو لجنة القيم أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيده للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

- حسن السير والسلوك.

- سليم البنية كامل الحواس والأعضاء.

- لم يعمل بمساجد كبرى.

- العمر من 40 فيما فوق لوظيفة شيخ مسجد.

- ألا يقل سن المتقدم للعمل لشغل وظيفة إمام مسجد عن 30 عاماً.

-  ألا يقل سن المتقدم للعمل كمقيم شعائر أو مؤذن أو مدير إداري او كاتب نذور عن 35 سنة.

- يجتاز المتقدم لوظيفة شيخ مسجد أو إمام مسجد.

- تخطى الاختبارات التحريرية والشفوية في القرآن والمواد الشرعية والثقافية والنواحي الإدارية والمقابلة النهائية.

- اجتياز اختبار القرآن الكريم والتجويد وحسن الصوت.

- اجتياز المتقدم لوظيفة المؤذن اختبار الربع الأخير من القرآن وحسن الصوت.


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