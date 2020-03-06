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إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالبحر الأحمر

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:59 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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أصيب 5 أشخاص ظهر اليوم الجمعة، بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة بالكيلو 50 بطريق القصير- قفط جنوب البحر الأحمر، بسبب سوء الأحوال الجوية، وشدة العواصف الترابية التي شهدتها محافظة البحر الأحمر منذ صباح اليوم.

وكانت تلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص، بالكيلو 50 طريق القصير - قفط جنوب البحر الأحمر، نتيجة سوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية على الطريق بسبب العواصف الترابية.

ومن جانبه دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر، بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى القصير المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

وأكد مصدر طبي بالبحر الأحمر، أن الإصابات تتراوح ما بين كدمات وجروح متفرقة واشتباه بكسور في العمود الفقري، وتم عمل الإسعافات الأولية لجميع الحالات، وجار عمل الفحوصات الطبية لجميع الحالات، موضحًا أن هناك حالة سيتم تحويلها لمستشفى الغردقة العام.
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الكلمات المفتاحية

انقلاب ميكروباص الفجر البحر الاحمر

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