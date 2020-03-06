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سلسلة Samsung Galaxy S20 تتلقى تحديثًا جديدًا لحل المشكلات الرئيسية في الكاميرا

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:50 م
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Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy S20
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أفادت تقارير نشرت على شبكة الأنترنت أن شركة سامسونج - Samsung أصدرت تحديثًا جديدًا لسلسلةهواتف Galaxy S20، والتي تهدف إلى تحسين أداء الكاميرا. 

أفادت التقارير، أن التحديث الجديد لا يتوفر إلا في البلد الأصلي للشركة، ويهدف التحديث إلى حل مشكلة ضبط تلقائي للصورة على Galaxy S20 Ultra والتي كانت واحدة من المشكلات الرئيسية في كاميرا الهاتف الرئيسي. 

يأتي أحدث تحديث Samsung Galaxy S20 Ultra مع رقم إصدار البرنامج الثابت G988NKSU1ATC2 بينما يحمل نفس التحديث الخاص بـ Galaxy S20 رقم البنية G981NKSU1ATC2ـ من ناحية أخرى، يأتي تحديث Galaxy S20 + مع رقم البنية G986NKSU1ATC2.

وذكر تقرير صادر عن TizenHelp، أن العديد من المستخدمين أكدوا على حل مشكلة الضبط التلقائي للتركيز التلقائي والتركيز اليدوي على Galaxy S20 Ultra، إلى جانب تحسينات الكاميرا، وتحسين إيماءات اللمس أيضًا.

في حالة عدم إخطارك بالتحديث الجديد، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات> تحديث البرنامج والتحقق منه يدويًا. 

حتى الأن، لا توجد تفاصيل حول موعد إصدار التحديث الجديد رسميًا إلى الأسواق الأخرى.

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