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إيران: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا لـ124 شخصا

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:16 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 124 والمصابين إلى4747 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 4747 وعدد الوفيات إلى 124 وعدد المتعافين إلى 913".

وأضاف جهانبور: "خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط أحصينا 1234 إصابة بفيروس كورونا الجديد ووفاة 17 شخصا". بحسب وكالة "أنباء فارس" الإيرانية.

وأمس الخميس، أعلنت إيران، تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس لنهاية العام الفارسي الجاري وإيقاف جميع الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

كما صرح قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أمس، أن فيروس كورونا يحتمل أن يكون هجوما بيلوجيا أمريكيا يستهدف الصين أولا ثم إيران وباقي دول العالم.

وأضاف سلامي "نحن اليوم في حرب مع هذا الفيروس وسوف ننتصر عليه".

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