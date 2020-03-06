"المنشآت الفندقية" تتخذ المزيد من الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا

قامت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار باتخاذ مزيد من الاجراءات الوقائية لجميع النزلاء والعاملين بالمنشآت الفندقية.





وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن الغرفة أعدت مادة علمية لطرق الوقاية من فيروس كورونا تم توزيعها على جميع المدربين لدى غرفة المنشآت الفندقية والاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعددهم 26 مدرب يتنقلون فى جميع المحافظات السياحية، وذلك لإلقاء محاضرات فى بداية كل برنامج تدريبى، مؤكدا علي أنه تم ارسال تعميم لجميع فروع الغرفة بالمحافظات بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان عن طريق مديريات الصحة الموجودة بمحيطهم الجغرافى لعقد دورات توعية مكثفة بواسطة أطباء من المديرية عن الاجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بشكل خاص، على أن تقوم فروع الغرفة بتوفير كل مايلزم من لوجستيات لسرعة ودقة تنفيذ هذة الدورات.





ومن جانبه أوضح عبدالفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، أنه في إطار الحرص على أمن وسلامة المواطنين والسائحين الوافدين الي مصر، قامت الوزارة بتعميم منشور على جميع الفنادق والمنشآت السياحية في مصر بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتي اصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة، وذلك لتطبيقها والعمل بموجبها، مشيرا الي انه تم إخطار الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة الفنادق بضرورة تعميم منشور بالقرارات التى اتخذتها اللجنة العليا بمجلس الوزراء.





والتي تلزم الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن حالات الاشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها ، وضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عاليه، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع اية حالة اشتباه بالفيروس ، والمتابعة المستمرة لها.