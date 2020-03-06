دعاء المطر كما دعا به النبي (ص)

زاد بحث الكثيرون في الساعات القليلة الماضية عن دعاء المطر وأفضل أدعية البرق والرعد، في ظل الطقس الذي يضرب البلاد منذ ليلة أمس.





دعاء المطر





وانتشر دوي الرعد والبرق في سماء مصر الحبيبة وتحديدًا في بعض المحافظات لتهطل الأمطار بغزارة، وصلت إلى حد السيول في بعض المناطق، ليزداد البحث عن دعاء المطر.





أفضل دعاء المطر





ودعاء المطر دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد عنه، فكان عندما يسمع صوت المطر والرعد يقول" "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض".





دعاء المطر للنبي محمد (ص)





ويوجد الكثير من الأدعية المفضلة وقت سقوط الأمطار، ومن أفضل أدعية المطر: "اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيبًا، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار".





أدعية الرسول في وقت المطر





كما دعا نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، عند نزول المطر قائلًا: "ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﺗﻘتلنا ﺑﻐﻀﺒﻚ، ﻭﻻ ﺗﻬﻠﻜﻨﺎ ﺑﻌﺬﺍﺑﻚ ﻭﻋﺎﻓﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ".



















