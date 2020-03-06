البنك المركزي يستعد لطرح النقود البلاستيكية

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن البنك يستعد لطرح النقود البلاستيكية عقب الانتهاء من البينة التحتية لعملية الطبع، مشيرًا إلى أن البنك المركزي سيبدأ بفئة 10 جنيهات، التي تأتي في صورة النقود البلاستيكية من مادة "بوليمر"، خلال الفترة المقبلة مع بدء عمل مطبعة البنك فى العاصمة الإدارية الجديدة.





وأوضح على هامش مشاركته فى منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية، بمدينة الغردقة، أن النقود البلاستيكية تتميز بأنها 3 أضعاف العمر الافتراضى لنظيراتها الورقية، أو البنكنوت.