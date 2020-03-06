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وزيرة التعاون الدولي: عازمون على تنفيذ مشروعات تخدم المواطن

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:04 م
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الوزيرة
الوزيرة
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: إن محطة مصرف بحر البقر هي محطة صديقة للبيئة، حيث أن الهدف منها الاستفادة من الموارد المائية لتدعيم الزراعة في سيناء.

وأشارت خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن هذا المشروع سيكون من أكبر المشروعات عالميا، حيث يوفر 5 ملايين متر مربع من المياه العذبة التي يمكن استخدامها في الزراعة.

وأضافت، أن هناك 3 آلاف عامل ومهندس مصريين يعملون بالمشروع الآن، وأن الحكومة عازمة على إنشاء مشروعات تخدم المواطنين، ومن المتوقع الانتهاء من مشروع محطة مصرف بحر البقر في 2021.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة التعاون الدولي محطة بحر البقر رانيا المشاط التعاون الدولي

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