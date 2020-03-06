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مصرع وإصابة شخصين في حادث سير بالمنصورة

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:31 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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لقي شخص مصرعه وأصيب شخص، في حادث تصادم على طريق كوم الدربي تلبانة التابع لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية في حادث تصادم موتوسيكل ولودر على طريق كوم الدربي – تلبانة بمركز المنصورة.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ لضباط مباحث مركز المنصورة يفيد وقوع حادث تصادم موتوسيكل ولودر علي طريق كوم الدربي – تلبانه، ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين وفاة فارس محمد مسعد بدران 19 سنة، وإصابة عبدالوهاب محمد أحمد عبدالوهاب 19 سنة، مقيمان قرية كوم الدربي.

وتم نقل المصاب في حالة سيئة إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي الإسعافات، وتبين أنه أثناء قيادة الشابين موتوسيكل صدمهم لودر، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

مصرع شخص حادث سير المنصورة

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