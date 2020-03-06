إصابة 5 إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في قنا

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي في "قنا–سوهاج"، إثر اختلال عجلة القيادة من يد السائق.





وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق إسعاف قنا، يفيد بإصابة كل من حمادة زعمان محمد، 26 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمني، وأمينة عبدالمطلب محمد، 75 عامًا، سجحات بالوجه، ورابحة مجاهد 16 عامًا، بكدمات بالوجه.





كما أصيبت حنين رمضان زعمان، عامين، بسجحات وكدمات بالوجه، وغرام رمضان زعمان، 8 شهور بسجحات بالوجه.





وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

