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"التعمير الألمانى" يشيد ببرنامج تحسين مياه الشرب والصرف الصحى

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:05 ص
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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
أحمد الشيخ
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التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلى بنك التعمير الألمانى (KfW)، لمناقشة موقف برنامج "IWSP I"، والذى يهدف إلى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، لخدمة 708 آلاف نسمة فى 80 قرية، بـ٤ محافظات (البحيرة – الشرقية – الغربية – دمياط)، وذلك بحضور مسئولى وحدة إدارة المشروعات (PMU).

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن البرنامج يتم تمويله من بنك التعمير الألمانى (KfW)، بمشاركة شركاء التنمية الأوروبيين (الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والاتحاد الأوروبى (EU))، مشيراً إلى أن ممثلى البنك أشادوا بالتقدم الملحوظ لنسب تنفيذ البرنامج فى الآونة الأخيرة.

وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه تم أيضاً مناقشة الاستعداد لبدء تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج "IWSP II"، والتى تهدف إلى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، لخدمة 808 آلاف نسمة، فى 79 قرية،  بـ٤ محافظات جديدة (أسيوط – المنيا – سوهاج – قنا).

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الكلمات المفتاحية

وزارة الاسكان مشروعات مياه الشرب مشروعات الصرف الصحي تنميه بنك التعمير الألماني

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