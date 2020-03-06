ياسمين فؤاد: السيسي يضع ملف البيئة ضمن أولويات الدولة المصرية



وأشارت "ياسمين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن الدولة تستهدف تطوير قطاع البيئة ليكون مصدرا لدفع الاقتصاد القومي، موضحة أنهم يعملون على الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية.



وأضافت وزيرة البيئة، أنه تم تشكيل لجنة من عدة وزارات لوضع خارطة طريق للحد من استخدام البلاستيك، حيث سيتم من وضع الدراسة في نهاية أبريل للتخلص التدريجي من الأكياس البلاستيك.



وعن ملف تدوير المخلفات، أوضحت أنه تم الانتهاء من وضع الشكل النهائي لمنظومة المخلفات البلدية، حيث تتكون من 3 برامج، مضيفة أن مصر أصبحت تصدر الآن قش الأرز، ويستخدم كعلف للحيوانات.



قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع ملف البيئة ضمن أولويات الدولة المصرية، وذلك في وقت قيام الدولة بعملية تحول تنموي سريع في كل المجالات.