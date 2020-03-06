Advertisements
رسميا.. سامسونج تطلق سلسلة أجهزة تلفزيونات 2020 بدقة 8K
الجمعة 06/مارس/2020 - 09:52 ص
Advertisements
Advertisements
أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن إطلاق سلسلة أجهزة تلفزيونات 2020 الجديدة ، والتي تحمل شاشات بدقة 8K بشكل أكبر وملحوظ عن العام الماضي بالإضافة لتلك الأخرى المدعومة بـ 4K.
وتشمل السلسلة، أجهزة التلفزيونات الرائدة Q950TS التي تم الكشف عنها سابقاً في معرض CES وتدعم 8K حيث تتميز بحوافها الضئيلة جداً وشاشاتها التي تعطي كافة الواجهة.
وقالت سامسونج إن المستهلك في حال مشاهدته تلفزيونات عن بعد 3 إلى 4 أمتار لن يلحظ وجود الحواف ابداً وتظهر الشاشة وكأنها تطفو في الهواء.
وتماشيًا مع حاحة المستهلكين في ظل عدم توفر محتوى 8K بكثرة وارتقاع سعره بالمقارنة مع إمكانية المستهليكين، كان لابد من تركيز سامسونج على سلسلة 4K.
والتي بطبيعة الحال ستكون هدفاً لمحبي الألعاب وهواة تحديث وحدات الألعاب المختلفة ولاسيما أنها ستأتي بنسخة العام سواء من سوني أو مايكروسوفت بمواصفات جبارة وتحديثات كبيرة.
حيث كشفت سامسونج بعض التفاصيل حول أسعار وقياسات أجهزتها للعام 2020 كما تظهر القائمة التالية:
4K
Q90T: 55, 65 ($2,500), 75, 85 inches
Q80T: 49 ($1,100), 55 ($1,300), 65 ($1,800), 75 ($2,800), 85 ($4,000) inches
Q70T: 55 ($1,000), 65 ($1,300), 75 ($2,200), 82, 85 ($3,300) inches
Q60T: 43, 50, 55, 58, 65, 75, 85 inches
8K
Q950TS: 65, 75, 85 inches
Q900TS: 65, 75, 85 inches
Q800T: 65 ($3,500), 75 ($5,000), 82 ($7,000) inches
Advertisements