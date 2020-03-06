الطالع الفلكى الجُمعَة 6/3/2020..كَرَامَة إنسَان!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الأسد.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 13 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.





اليوم 27 أمشير قبطى ، 6 آذار رُومى، 12 رَجَب ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - مِشْ هِيّا فَضَلت الدّلْدُول بتاعها عليّا ؟ خليه يِبئا ينفعها بأه.(حسين فهمى من فيلم أجمل أيّام حياتى-1974)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على -الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى بُرج الأسد يعنى

أن تقفز الإيجو/الأنا إلى الصّدَارة لنفكّر فى مصلحتنا الخاصّة وهذا مُفيد لمن إعتادو أن يكونو شمعة تحترق من أجل الآخرين ، لأنّ فاقد الشيئ لايُعطيه فهذه الساعات فى برج الأسد تنصحك بالإلتفات لصحّتك ولنفسك ، الإنتباه لكرامتك ، الإبتعاد عن الأماكن والأشخاص التى لاتليق بمركزك الإجتماعى ،الثقة بالنفس و مهارات القيادة والقدرة على التواصل مع مُختلف المخلوقات بدءاً بالبشر ومروراً بحيوانك الأليف بمنزلك وانتهاءً بحيوان مذعور مريض أوجائع فى الطريق يطلب مساعدتك بمجرد نظرة عين ، كما أنه أنسب وقت للتعامل مع حبيب مُتكبّر مُتعجرف لتضع النقاط على الحروف حفاظاً على كرامتك/الأنا مع أقل تردّد أو إهتزاز ، فإما البركة الآن أو اللعنة للأبد.

*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: فى المُناسبات وتجمّعات الأقارب، تتكلم كتير تغلط كتير، تتكلم قليل تغلط قليل، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير.





برج الثور: الأشخاص السّيئون غالباً يظلون سيّئين ولامجال لتوقّع تغيير ولو طفيف على سلوكهم البغيض،لاتورّط نفسك مع مشبوهين بحجّة توقّع مكاسب.





برج الجوزاء: حاول التوفيق بين أفراد أسرتك خاصةً إن كنت مسئولاً عن توزيع مكاسبك أوعواطفك ،لاتوغر الصّدور بالتفرقة بالإبتسامة لأحدهم والعبوس لآخَرْ.





برج السّرطان: قد تتحدّث بأسلوب لاتجد فيه أى خطأ لكنّه يحتوى على قدر من العجرفة ، إحترس من ألفاظك خاصّةً أمام من هم أقل منك فى الثروة.





برج الأسد: لا بأس من الإستمرار فى فعل الخير ولكن مع القليل من التفكير فى نفسك وأسرتك، الأقربون أوْلى بمعروفك.





برج العذراء : أموالك التى حصدتها بشق الأنفس معرّضة للتبذير على سلع غير ضروريّة، لاتشتَرِ مالا تحتاجه، إن كان لا بُدّ فتصدّق بأموالك على الفقراء.

برج الميزان: العاطفة ليست لهواً لكنّها موضوعٌ جادّ وعليك النظر لها بصورة أكثر صرامة لتنفّذ وعودك التى قطعتها على نفسك، فالبركة الآن أو اللعنة للأبد.





برج العقرب: إبتعادك عن مواقع الشّبهات أوالأشخاص المشبوهين أفضل ما تقدّمه لنفسك لِتُحافِظْ على بريستيجك ومركزك الإجتماعى ،لاتقرصينى يانحلة.





برج القوس: شعورك بالنشاط وتمام العافية لايعنى تخفيف ملابسك بهذا الشكل، حافظ على صحتك وإلا قضيت الـ72 ساعة القادمة بين الشاى والأسبرين.





برج الجدي: طلباتك الكثيرة تعكس رغبتك أن يهتم الآخرون بك ،أسلوبك مُنفر قد يُظهرك بشكل الأنانى محور الكون فللآخرين إحتياجاتهم أيضاً.





برج الدّلو: الخيرالذى تقدمه لمن حولك يرجع لك شاملاً الفوائد، وتصرفاتك الخشنة ليست إستثناء من تلك القاعدة، محبّة الناس كنز فلا تستخف بها.



