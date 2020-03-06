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سائقة الميكروباص: دخلت البيت إمبارح 4 الفجر من فرحتي

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:19 ص
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رانيا محمد
رانيا محمد
هدى عبدالرازق
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أعربت رانيا محمد، سائقة ميكروباص، عن سعادتها لمنح الرئيس عبدالفتاح السيسي سيارة ميكروباص لها، مشيرة إلى أنها كانت تشعر أنها ستلتقي الرئيس السيسي، وعمرها 60 عامًا وليس الآن.

وأشارت خلال اتصاال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن لديها 3 أولاد وأكبرهم 7 سنوات، متمنية أن يكون حظ أطفالها في الحياة أفضل من حظها، مضيفة: "أنا دخلت البيت إمبارح 4 الفجر من فرحتي".

وأضافت أنها تبذل مجهودا كبير في عملها، وسيارتها القديمة لم تكن تساعدها على العمل بشكل جيد، متابعة: "الرئيس السيسي شال من عليّ حمل كبير، ربنا يباركله، ربنا يخليك لمصر يا ريس".
ولفتت إلى أنها تعمل سائقة ميكروباص منذ 17 عاما، ولديها رخصة قيادة مهنية.
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