رد قوي لـ"الصحة" على إصابة فرنسيين بكورونا في مصر





وعقب بأنه "لا يعيب الدولة ظهور كورونا، فكل الدول معرضة لظهور إصابة، ولكن الأهم القدرة على مواجهة الفيروس.



قال المتحدث باسم وزارة الصحة: إن الوزارة حريصة على كشف كل تفاصيل وضع فيروس كورونا في مصر، ولهذا أصدرت تقريرا للرد ما تردد بشأن ما أثير عن إصابة مواطنين فرنسيين بالكورونا عقب عودتهم إلى مصر.وأشار "مجاهد"، خلال برنامج "الآن" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن الوزارة قامت بالتقصي عن هذه الواقعة من خلال مخاطبة الدول التي أعلنت الأمر، حيث تم تشكيل لجنة للتقصي الوبائي عن الحدث، ومناظرة كل المخالطين.وأضاف أنه تم زيارة الفندق الذي كان يقيم فيه الفوج، ومناظرة العاملين بالمكان، مؤكدا أن أي حالة قادمة من من البلاد التي ظهر بها الفيروس يتم مناظرتها، وإذا ظهر عليها أي أعراض يتم عزلها، وإذا لم تظهر أعراض يتم متابعتها لمدة 14 يوما.ولفت إلى أن الحالة الثالثة التي ثبت إصابتها بالفيروس، هي لمواطن مصري، دخل البلاد ولم تكن تظهر عليه أعراض، ولكن خلال فترة المتابعة ظهرت الأعراض، وتم عمل الإجراءات الاحترازية كافة على كل المخالطين.