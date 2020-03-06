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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 6-3-2020

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:50 ص
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أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
الفجر الاقتصادي
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أسعار بورصة الدواجن اليوم 

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة، ومع زيادة المعروض بعد أن شهدت حالة من الحراك في الفترة الأخيرة ليرتفع سعر الكتكوت مما يؤدي إلى ارتفاع مرتقب في أسعار الدواجن مع اقتراب شهر رمضان، وتتابع بوابة الفجر أسعار بورصة الدواجن بشكل مستمر.


أسعار الكتاكيت اليوم

سعر كتكوت ابيض تسمين11.60 ج.م
سعر كتكوت ساسو بيور09.50 ج.م
سعر كتكوت ساسو شيفر09.50 ج.م
سعر كتكوت ساسو جيل ثانى05.25 ج.م
سعر كتكوت ساسو ( الجيل الثالث )03.00 ج.م
سعر كتكوت بلدي هجين02.80 ج.م
سعر كتكوت بلدى02.60 ج.م
سعر كتكوت روزي06.25 ج.م
سعر بط بكينى فرنساوى07.30 ج.م
سعر بط مسكوفى13.50 ج.م
سعر بط مولر15.50 ج.م
سعر بط  تسمين بيور12.50 ج.م


أسعار الفراخ في الأسواق اليوم

استقرت أسعار الفراخ البيضاء  ليسجل بالزرعة 26 جنيهًا ليباع للمستهلك بسعر 30 جنيهًا، وسجل سعر الفراخ البلدي سعر 32 جنيه تسليم المزرعة لتباع للمستهلك 39 جنيه.


اسعار الدواجن اليوم
تراوح سعر كيلو اللحم الأبيض ما بين 24  إلى 27 جنيه، وتراوح سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح  من 30 إلى 35 جنيه، فيما تراوح سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 30 إلى 35 جنيه، وسجل سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 38 إلى 40 جنيه.


كما سجل كيلو الاوراك 31 جنيها، فيما سجل كيلو البانية 65 جنيها، بينما سجل كيلو الكبد والقوانص 35 جنيها، وسجل كيلو الأجنحة 17 جنيها للكيلو، وسجل كتكوت ابيض تسمين09.00 جنيهًا.
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