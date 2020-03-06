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بعد افتتاح هرم سقارة.. تعرف على أسعار الدخول للمصريين

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:15 ص
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هرم سقارة
هرم سقارة
حسام زيدان
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قال صبري فرج، مدير عام منطقة سقارة الأثرية، إنه بعد انتهاء مشروع ترميم هرم سقارة وتطوير المنطقة المحيطة به، صار الآن في استطاعة الزائر دخول الهرم من الناحية الجنوبية، والاستمتاع بمشاهدة حفرة الدفن.

وعن أسعار الدخول، قال "فرج" إن تذكرة الأجنبي لمنطقة سقارة 100 جنيه، وللطالب الأجنبي 50 جنيهًا، وللمصريين والعرب 40 جنيهًا، وللطالب المصري والعربي 20 جنيهًا، مع سريان لائحة المجلس الأعلى للآثار من مجانية الدخول لذوي الاحتياجات الخاصة، والمعاشات فوق الستين.

وأشار مدير عام منطقة سقارة الأثرية، إلى أن جبانة سقارة تعتبر متحفًا مفتوحًا؛ حيث تجتمع بها معظم فترات التاريخ المصري القديم، فيها المجموعة الهرمية للملك زوسر، التي تضم الهرم المدرج، والمعبد جنائزي شمال الهرم ومعابد العيد الثلاثيني "الحب سد" وبهو الأعمدة والمقبرة الجنوبية، بالإضافة إلى بيتي الشمال والجنوب.

ولفت إلى أن المنطقة تضم عشرات المقابر من العصر العتيق، وأهرامات لملوك وملكات الأسرتين الخامسة والسادسة وبها أعظم مقابر الدولة القديمة، حيث أن ذروة الفن في الدولة القديمة نجدها في سقارة، وبها أيضا بعض أهرامات ملوك الدولة الوسطى والدولة الحديثة والعصر المتأخر، بها مدافن العجل المقدس أبيس "السرابيوم"، وفي العصر القبطي تمتلك سقارة دير الأنباء أرميا، وغير ذلك الكثير.
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