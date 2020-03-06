بعد اكتشاف مصاب بـ"كورونا".. آخر تطورات الوضع بحقل السلام!

قال محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن القطاع يتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.





وعلق "جبران" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حلم وطن" الذي يعرض عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، على حالة الكندي المصاب بفيروس كورونا، بحقل السلام في الصحراء الغربية قائلا: "تم اتخاذ جميع التدابير للحفاظ على صحة العاملين وإتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة طبقا لتعليمات وزارة الصحة".





وتابع: "المهندس طارق الملا وزير البترول يهتم أولًا بالعنصر البشري.. وحقل السلام المكتشف فيه حالة الأجنبي المصاب بكورونا؛ به أطباء على مستوى عال من وزارة الصحة، والعاملين بحقل السلام بالصحراء الغربية؛ رفضوا العودة من الموقع والالتزام بمدة الحجر الـ14 يومًا".