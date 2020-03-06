مدير مركز الفتوى بالأزهر: منع صلاة الجماعة في هذه الحالة

علق الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الفتوى العالمي بالأزهر الشريف، على منع الناس من الصلاة جماعة بسبب "فيروس كورنا" قائلا: "النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، مستعينًا بالقاعدة الفقهية التي تقول: درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة.





وأضاف "الحديدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس: "الإسلام جاء للحفاظ على حياة الناس، وذلك من مقاصد الشريعة، و كل ما من شأنه يؤدي إلى الهلاك؛ يشدد الدين على منعه".





وأوضح ، مدير مركز الفتوى العالمي بالأزهر الشريف، أنه إذا استقر الرأي الطبي على أن وجود المريض في مكان ما، سيترتب عليه انتشار الوباء، فيجب منعه من المشاركة في صلوات الجماعة، مضيفًا أنه في هذه الحالة يحرم عليه أن يخرج في هذه التجمعات.