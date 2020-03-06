خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة ريال بيتيس

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يستعد لمواجهة ريال بيتيس يوم الأحد المقبل على ملعب بينيتو فيامارين في مدينة أشبيلية وذلك ضمن منافسات مباريات الدوري الإسباني.



وأفاد موقع ديفنسا سنترال الإسباني بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق تلقى خيراً سارًا في إطار استعدادته لمواجهة الفريق الأندلسي بشأن نجم الفريق إيسكو.



وكشف الموقع الإسباني أن إيسكو قد أزال الشكوك حول غيابه عن المواجهة المقبلة لريال مدريد وذلك بعد مشاركته اليوم في المران الجماعي للملكي مع بقية زملائه.



وأوضح الموقع الإسباني أن ريال مدريد يدخل مواجهة ريال بيتيس وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري وذلك بعد تغلبه على برشلونة بهدفين نظيفين في كلاسيكو الأرض على ملعبه سانتياجو بيرنابيو.



وأكد الموقع الإسباني أن الملكي يخوض المباراة بمعنويات مرتفعة على أمل العودة بالثلاث نقاط ليستمر في موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.



وأشار الموقع الإسباني إلى أن مران الريال شهد غياب ماركو أسينسيو الذي يواصل برنامجه العلاجي وإدين هازارد الذي سافر إلا دالاس من أجل الخضوع لعملية جراحية في موضع إصابته.

