Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة ريال بيتيس

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:41 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يستعد لمواجهة ريال بيتيس يوم الأحد المقبل على ملعب بينيتو فيامارين في مدينة أشبيلية وذلك ضمن منافسات مباريات الدوري الإسباني.

وأفاد موقع ديفنسا سنترال الإسباني بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق تلقى خيراً سارًا في إطار استعدادته لمواجهة الفريق الأندلسي بشأن نجم الفريق إيسكو.

وكشف الموقع الإسباني أن إيسكو قد أزال الشكوك حول غيابه عن المواجهة المقبلة لريال مدريد وذلك بعد مشاركته اليوم في المران الجماعي للملكي مع بقية زملائه.

وأوضح الموقع الإسباني أن ريال مدريد يدخل مواجهة ريال بيتيس وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري وذلك بعد تغلبه على برشلونة بهدفين نظيفين في كلاسيكو الأرض على ملعبه سانتياجو بيرنابيو.

وأكد الموقع الإسباني أن الملكي يخوض المباراة بمعنويات مرتفعة على أمل العودة بالثلاث نقاط ليستمر في موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن مران الريال شهد غياب ماركو أسينسيو الذي يواصل برنامجه العلاجي وإدين هازارد الذي سافر إلا دالاس من أجل الخضوع لعملية جراحية في موضع إصابته.

وذكر الموقع الإسباني أن إيسكو كان قد تدرب في المنشآت الداخلية للنادي مما جعل الشكوك تحوم حول مشاركته ضد ريال بيتيس لكنه بات متاحاً الآن لتشكيل زيدان./
Advertisements

أخبار تهمك

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ حوالي 19 ساعة

أخبار برشلونة اليوم الخميس 5 مارس 2020: بارتوميو يحسم الصفقة الكبرى من أجل ميسي.. ييمار يقول كلمته الأخيرة بشأن عرض البرسا.. حسم مصير كوتينيو من العودة

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 14 ساعة

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على هذه المحافظات

منذ حوالي 4 ساعات

الغيابات تضرب الأهلي وصن داونز قبل موقعة "بريتوريا"

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يكشف موقف كوتينيو النهائي من العودة

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 5 / 3 / 2020: صدمة قبل مواجهة صن داونز.. نجم الأهلي يقترب من بيراميدز.. أزمة كبرى بسبب سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 6 ساعات

فلورنتينو بيريز يُوجه رسالة عاجلة إلى لاعبي ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تصريحات نارية من مدرب صن داونز قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير: يكشف عن مفاجئة فايلر بعد تصريحات موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

07:07 م

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على هذه المحافظات

12:32 ص

شوبير: يكشف عن مفاجئة فايلر بعد تصريحات موسيماني

12:14 ص

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

11:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status