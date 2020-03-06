العناني: معبد الأقصر اشترك في تشييده أكثر من فرعون

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عن وظيفته قبل أن يعمل أستاذا جامعيًا، لافتًا إلى أنه عمل مرشدًا سياحيًا قبل التعيين في الجامعة.





وأضاف "العناني" خلال لقاءه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يعرض على فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر: "معبد الأقصر اشترك في تشييده أكثر من فرعون، والجزء الخلفي من المعبد شيده أمنحتب الثالث من الأسرة الثامنة عشر، والجزء الأمامي شيده رمسيس الثاني من الأسرة التاسعة عشر".





وتابع وزير السياحة والآثار: "عند تولي مسؤولية الوزارة تم ترميم أجزاء من التماثيل المتواجدة في واجهة معبد الأقصر، و ترميمها بواسطة موظفي المجلس الأعلى للآثار".