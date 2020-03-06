Advertisements
Advertisements
Advertisements

محامية: قانون المأذونين خطوة للأمام

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:22 ص
Advertisements
نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان
مروة عبدالعزيز
Advertisements
علقت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، الذي يناقش حاليًا في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وقالت "أبو القمصان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، الذي يعرض عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامي محمد على خير، الخميس: "القانون جيد وهو خطوة إلى الأمام، ولكن في الواقع هذا القانون يعمل الشيء وضده، ووضع مساحة كبيرة لرأي كل مأذون حسب هواه".

وتابعت المحامية بالنقض: "لائحة المأذون حدث تعديل بها سنة 1999، وذلك في شكل وثيقة الزواج، وطبقا للقانون المدني السيدة التي تبلغ 21 عامًا، هي بالغ عاقل رشيد تقدر تتزوج من تلقاء نفسها، وأتمنى أن يخرج هذا بشكل أوضح".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب قانون المأذونين

أخبار تهمك

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

الغيابات تضرب الأهلي وصن داونز قبل موقعة "بريتوريا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "ثلوج مرعبة".. مفاجآت "زعابيب أمشير" تعود من جديد (كواليس حالة الطقس)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الخميس 5 مارس 2020: بارتوميو يحسم الصفقة الكبرى من أجل ميسي.. ييمار يقول كلمته الأخيرة بشأن عرض البرسا.. حسم مصير كوتينيو من العودة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن إحصائية جديدة عن فيروس كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على هذه المحافظات

منذ حوالي 5 ساعات

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 16 ساعة

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير: يكشف عن مفاجئة فايلر بعد تصريحات موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة ريال بيتيس

منذ ساعتين

فلورنتينو بيريز يُوجه رسالة عاجلة إلى لاعبي ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

نقيب المأذونين: استخدام التابلت لن يمنع زواج القاصرات

"صندوق المأذونين": استخدام التابلت سيمنع تزوير الحالات الاجتماعية

القاهرة للدراسات السياسية: نقابة المأذونين وهمية.. وهناك مبالغة في رسوم الزواج

مارجريت عازر: قدمنا قانون لمناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله

نهاد أبو القمصان: الزواج المبكر جريمة في حق المرأة والأطفال

مدير المركز المصري لقضايا المرأة: زواج الفتيات تحت سن 18 عاما يعد "اغتصاب"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:04 ص

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

08:18 م

عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن إحصائية جديدة عن فيروس كورونا

03:39 ص

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

07:07 م

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

11:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status