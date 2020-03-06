محامية: قانون المأذونين خطوة للأمام

علقت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، الذي يناقش حاليًا في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.





وقالت "أبو القمصان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، الذي يعرض عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامي محمد على خير، الخميس: "القانون جيد وهو خطوة إلى الأمام، ولكن في الواقع هذا القانون يعمل الشيء وضده، ووضع مساحة كبيرة لرأي كل مأذون حسب هواه".





وتابعت المحامية بالنقض: "لائحة المأذون حدث تعديل بها سنة 1999، وذلك في شكل وثيقة الزواج، وطبقا للقانون المدني السيدة التي تبلغ 21 عامًا، هي بالغ عاقل رشيد تقدر تتزوج من تلقاء نفسها، وأتمنى أن يخرج هذا بشكل أوضح".