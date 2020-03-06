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مصطفي كامل ينصف "شاكوش" وعمر كمال (فيديو)

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:45 ص
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مصطفى كامل
مصطفى كامل
مروة عبدالعزيز
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قال الفنان مصطفي كامل، إن مطربي المهرجانات، مثل حسن شاكوش وعمر كمال "خامة كويسة"، لافتًا إلى أنهما كانا معه خلال حفله بالإسماعيلية قبل حفلة إستاد القاهرة، التي أثارت الأزمة.

وأضاف "كامل" خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" الذي يعرض عبر فضائية "ON E": "من حق كل من يجتهد في المهنة أن يحصل على حقه"، مؤكدا أنه على الرغم من المتاعب التي واجهها جيلنا كان يتم اتهامنا بأننا جيل مسف.

وتابع: "أنا ضد أن كل جيل سابق يقتل الجيل القادم خاصة أن هناك من يصلح أن يكون جيدا".
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