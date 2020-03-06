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بشرى سارة للعاملين بشأن العلاوة والحد الأدنى للأجور

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:33 ص
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وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن المجلس القومي للأجور، سيعقد جلسة في شهر مارس لإقرار العلاوة والحد الأدنى للأجور.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الدولة لم تترك ملف العلاوة والحد الأدنى للأجور، وأن المجلس القومي للأجور ينظر للحد الأدنى للأجور في شركات القطاع الخاص.

وأكد أن هذه الإجراءات نقلة للعاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال؛ لأنه يحقق نوع من الاستقرار داخل مكان العمل، وفي النهاية تعود على الطرفين؛ العمال، وأصحاب العمل.
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علاوة حد أدنى القطاع الخاص العلاوة الحد الأدنى للأجور أجور

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