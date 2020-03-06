بشرى سارة للعاملين بشأن العلاوة والحد الأدنى للأجور

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن المجلس القومي للأجور، سيعقد جلسة في شهر مارس لإقرار العلاوة والحد الأدنى للأجور.





وأضاف خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الدولة لم تترك ملف العلاوة والحد الأدنى للأجور، وأن المجلس القومي للأجور ينظر للحد الأدنى للأجور في شركات القطاع الخاص.



