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تحذيرات عاجلة من الأرصاد لسكان هذه المحافظات
الجمعة 06/مارس/2020 - 08:35 ص
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أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يتنبأ بحالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، على مدن ومحافظات مصر.
وقالت الهيئة: إن الطقس مائل للدفء نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا، والرياح نشطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
وأضافت أن الطقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة، والرياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
وبحسب الهيئة فإن طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وأشارت إلى أنه يسود طقس دافئ نهارًا، بارد ليلًا، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.
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