Advertisements
Advertisements
Advertisements

تحذيرات عاجلة من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:35 ص
Advertisements
طقس سيء
طقس سيء
أمنية فوزي
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يتنبأ بحالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، على مدن ومحافظات مصر.

وقالت الهيئة: إن الطقس مائل للدفء نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا، والرياح نشطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضافت أن الطقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة، والرياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبحسب الهيئة فإن طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأشارت إلى أنه يسود طقس دافئ نهارًا، بارد ليلًا، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.
تحذيرات عاجلة من الأرصاد لسكان هذه المحافظات
تحذيرات عاجلة من الأرصاد لسكان هذه المحافظات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شبورة مائية سقوط أمطار درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة حرارة الجو حالة الطقس اليوم حالة الطقس حالة الجو اليوم حالة الأرصاد اليوم حالة الأرصاد تساقط أمطار الطقس اليوم الطقس الحرارة المتوقعة أمطار أرصاد اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

كيكي سيتين يكشف مفاجأة بعد تصرفات مساعده في الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة بيتيس في الليجا الإسبانية

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

منذ أقل من ساعتين

خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة ريال بيتيس

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة للموظفين بالقطاع الخاص بشأن العلاوة والحد الأدنى للأجور

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الغيابات تضرب الأهلي وصن داونز قبل موقعة "بريتوريا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على هذه المحافظات

منذ حوالي 8 ساعات

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن إحصائية جديدة عن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير: يكشف عن مفاجئة فايلر بعد تصريحات موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل نارية.. متعب يفجر مفاجآت مدوية عن أزمته مع البدري وكواليس اعتزاله

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

بشرى سارة للموظفين بالقطاع الخاص بشأن العلاوة والحد الأدنى للأجور

07:32 ص

وباء "لا يرحم" يهدد فرنسا.. والرئيس يحذر الجميع

04:04 ص

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

08:18 م

ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة بيتيس في الليجا الإسبانية

07:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status