كاتبة عن إهداء السيسي سيارة "ميكروباص" لسيدة: يهتم بالبسطاء

علقت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، على إهداء سيارة "ميكروباص" للسيدة رانيا محمد، سائقة الميكروباص المعروفة بـ"الأسطى رانيا"، قائلة: "الرئيس السيسي لا يشجع على الكسل ولا على الابتزاز".





وأضافت "الشوباشي" خلال لقائها ببرنامج "المواجهة"، الذي يعرض عبر فضائية "Extra News": "هذا نموذج مشرف ياريت أركب معاها مرة.. دي بتشتغل، واللي بيشتغل السيسي في ضهره، مفيش وقت للنوم الآن.. فالرئيس يهتم ببسطاء المجتمع".





وتابعت الكاتبة الصحفية:"ما يحدث يثبت أن هناك قيادة عينها وأذنها على الشعب.. مثل الحملات الصحية التي تستهدف المرأة مثل حملات سرطان الثدي وغيرها.. فالثقة بين القائد والشعب في منتهي الأهمية، وهذا كان يحدث مع عبدالناصر".