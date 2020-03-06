مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

قال الدكتور هاني رسلان، خبير الموارد المائية: إن كلا من تركيا وقطر تتواجدان في إثيوبيا بهدف التحريض ضد الدولة المصرية، ومحاولة خنق القاهرة بكل الوسائل الممكنة.





وتابع "رسلان"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن تركيا وقعت مع أديس أبابا اتفاقا أمنيا، بموجبه تقوم أنقرة بإعداد دفعات جوية لسد السد النهضة، ونقل تجربة السيطرة على نهر الفرات إلى إثيوبيا.



