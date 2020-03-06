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عاجل.. تفاصيل محاولة اغتيال جابر نصار

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:37 ص
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جابر نصار
جابر نصار
كساب أحمد
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كشف الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، لأول مرة عن تفاصيل محاولة اغتياله عندما كان رئيسًا لجامعة القاهرة.
وقال "نصار" إن: اترفع عليا السلاح، وإبني أصيب، الرصاصة مرت من فوق ماغي، لو كنت قاعد على كرسي رئيس جامعة القاهرة، كانت الرصاصة دخلت في دماغي، اللي نشن تصور إنه جالس على كرسي رئيس الجامعة".

وتابع خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه لم يتم التوصل إلى من قام بإطلاق عليه النار، وهذا الأمر حدث في أثناء اعتصار النهضة، وأنه كان في خطر لحظة ترأسه جامعة القاهرة، وهذا الأمر لم يثنيه عن اتخاذ القرارات المهمة. 

ولفت إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية، صنيعة الاستعمار البريطاني، ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا الأمر، وأن الجامعة الإرهابية استخدمت كشوكة في ظهر مصر، وعندما أخرجهم السادات من السجون، قتلوه.
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الكلمات المفتاحية

جامعة القاهرة جابر نصار السادات الإرهابية الإرهاب الإخوان استعمار

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