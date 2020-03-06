وزير القوي العاملة يكشف عن تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل قائم على التوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، وهما صاحب العمل والعامل.





وأضاف "سعفان" خلال لقائه ببرنامج" مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان: "لم تضع كلمة في هذا المشروع إلا من خلال ممثل أصحاب العمال وممثل العمال، ما يعني أن إعداد المشروع من أصحابه، لأنهم المعنيين".





وتابع وزير القوى العاملة: "أطراف العملية الإنتاجية هم صاحب العمل والعامل، وعندما يضعون القوانين يكونوا قادرين على حل مشاكلهم، قبل أن تبدأ من خلال مواد تحسم هذه الأمور وكان هناك بعض المواد التي كانت لصالح العمال اللي اخترعها ممثل أصحاب العمل".