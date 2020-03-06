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وزير القوي العاملة: نضع مصلحة المناخ العمالي نصب أعيننا (فيديو)

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:12 ص
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وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
مروة عبدالعزيز
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قال محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم هي محاولة تجنب أي أهواء عند وضع القوانين.

وأضاف "سعفان" في لقائه مع برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان: "نحن نضع نصب أعينا مصلحة المناخ العمالي، ومصلحة العامل والمؤسسات الاقتصادية، ونضع القوانين التي تعطي الأريحية الكاملة لمجتمع العمل".

وتابع وزير القوى العاملة: "عدلنا بعض المواد في قانون النقابات المهنية، عندما وجدنا مشكلة للعمال، وتم التعديل بعد موافقة رئيس الوزراء".
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