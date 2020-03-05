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تعليق الدكتور جابر نصار حول سجال شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة (فيديو)

الخميس 05/مارس/2020 - 11:28 م
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جابر نصار - أحمد الطيب
جابر نصار - أحمد الطيب
كساب أحمد
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عقب الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، على السجال الذي حديث بين شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ورئيس جماعة القاهرة الدكتور محمد الخشت، حول تجديد الخطاب الديني.

وقال "نصار"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس،: "أنا لم أتابع هذا السجال، ولا أحب الخوض في هذه المنطقة، لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين الدين والتدين، فالدين لا يوجد فيه مشكلة، ولكن لدينا مشكلة في أن البعض يريد أن يلزمان بطريقة تدين معينة.

وتابع أن هناك ضرورة لتحسين فكر الشباب من خلال الثقافة والفكر، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية لا تعتمد على المجادلة والنقاش.

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الكلمات المفتاحية

مصر جابر نصار الازهر اخبار أحمد الطيب

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