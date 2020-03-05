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"حماس" تعلن رفض حالة الطوارئ المفروضة في غزة

الخميس 05/مارس/2020 - 11:09 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت حركة حماس، مساء الخميس، رفض تنفيذ قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية، للحد من انتشار فيروس كورونا.



وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس في قطاع غزة سلامة معروف، إن "القرار الخاص بإعلان حالة الطوارئ 30 يوماً، والقاضي بتعطيل المرافق التعليمية ومنع التجمعات وغيرها تتم فقط في المناطق التي اكتشف فيها فيروس كورونا".



وأضاف في تصريحات  صحفية، أن "القرار لا يسري على غزة، كونها خالية من المرض، وسيتم التعامل وفق الإجراءات المتبعة حاليا في القطاع".




وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أصدر قراراً بإعلان الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، بعد تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.



وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية إنه "تقرر إغلاق كافة المرافق التعليمية من مدارس وجامعات ومعاهد ورياض الأطفال، والحد من الحركة بين المحافظات إلا في حالات الضرورة القصوى، وإغلاق كامل المناطق السياحية والدينية".



وأشار اشتية، إلى أن الحكومة الفلسطينية تدرس إغلاق الجسور والمعابر مع دول العالم عند الحاجة إلى ذلك.
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