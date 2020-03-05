غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق الرئيسية بمحافظة الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن أحياء " جنوب الجيزة – الطالبيه – العمرانية – الهرم – بولاق الدكرور "، وذلك لمدة 10 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة الموافق 6/3/2020 وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 7/3/2020 وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحطة التشيكي بمحطة مياه جزيرة الدهب .









وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .





وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125 .