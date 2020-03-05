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الملحقيات الثقافية خارج المملكة تتخذ إجراءات لحماية المبتعثين من "كورونا"

الخميس 05/مارس/2020 - 10:19 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر السعودي
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عملت الملحقيات الثقافية خارج المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، على إتخاذ عدداً من الإجراءات الإحترازية للوقاية من تفشي فيروس "كورونا" المستجد (Covid-19)، بين الطالبات والطلاب المبتعثين ومرافقيهم.

وتضمنت الإجراءات تخصيص أرقام للطوارئ في كل ملحقية؛ لتلقي الاستفسارات والبلاغات الخاصة بفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع سفارات المملكة في الدول التي يتواجد بها الطلاب المبتعثون.

ودعت الأمانة العامة للملحقيات بوزارة التعليم (31) ملحقية ثقافية بالخارج لضرورة توجيه الطلاب والطالبات المبتعثين للاستفادة من الدليل الإرشادي للوقاية من العدوى التنفسية في البيئات التعليمية، والاطلاع على كافة الإجراءات الوقائية الصادرة عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية".

هذا وتفاعلت الملحقيات الثقافية مع التطورات، التي يشهدها العالم بعد انتشار مرض كورونا، ووجهت عبر عدد من الرسائل الإلكترونية، الطلبة الدارسين باتخاذ الإجراءات الوقائية، التي أعلنت عنها وزارة الصحة بالمملكة ووزارة الصحة في بلد الابتعاث واتباع الإرشادات الصحية في مثل هذه الحالات.

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الكلمات المفتاحية

كورونا المملكة الملحقيات الثقافية

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