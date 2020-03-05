Advertisements
Advertisements
Advertisements

tamwin.com موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل وتحديث بطاقات التموين PhoneNumper “سجل موبايلك”

الخميس 05/مارس/2020 - 10:33 م
Advertisements
موقع دعم مصر
موقع دعم مصر
Advertisements
tamwin.com موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل وتحديث بطاقات التموين PhoneNumper “سجل موبايلك”

موقع دعم مصر رقم الموبايل تحديث بطاقات التموين tamwin.com PhoneNumper، تسجيل رقم التليفون المحمول عبر موقع دعم مصر 2020 لاستكمال بيانات بطافات التموين، من أهم ما يبحث عنه المواطنين خلال الساعات الحالية للاستجابة إلى رسالة وزارة التموين إلى أغلب المواطنين عبر بونات صرف العيش أو بونات صرف التموين، والتي كان نصها “برجاء تسجيل رقم الموبايل عبر موقع دعم مصر”

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخبار التي تم نشرها خلال الساعات الأخيرة على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بوجود عطل فني في سيستم صرف المقررات التموينية بعدد من المحافظات، مؤكده أن سيستم صرف التموين يعم بشكل جيد في جميع المحافظات.


موقع دعم مصر رقم الموبايل تحديث بطاقات التموين

وأعلنت وزارة التموين أن الهدف من تسجيل رقم الموبايل عبر موقع دعم مصر هو سهولة التواصل مع المواطنين وأصحاب البطاقات التموينية من خلال ربط رقم البطاقة التموينية برقم الهاتف المحمول، ولهذا اشترطت أن يكون رقم الموبايل مسجل باسم صاحب البطاقة بأحد شركات خطوط الاتصالات.


موقع دعم مصر للتموين وتسجيل رقم الموبايل 

وللتسير على المواطنين ننشر خطوات تسجيل رقم الهاتف المحمول عبر موقع دعم مصر من خلال إتباع التالي:

الدخول إلى موقع إدارة دعم مصر.

اختيار من شريط الخيارات بأعلى الشاشة “سجل موبايلك”.

قم بإدخال البيانات المطلوبة من رقم البطاقة والرقم القومي.

ثم قم بتحديد المحافظة التابع لها.

قم بالنقر على عرض.

تظهر أمامك صفحة جديدة بها بيانات بطاقة التموين الخاصة بك.

وفي أسفل الصفحة مربع لإدخال رقم المحمول.

قم بكتابته والتأكد منه أولا ثم قم بالضغط على حفظ.

وفي حال وجود أي استفسار حول تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر يمكنك كتابة تعليقك أسفل الخبر وسيتم الرد عليكم.

tamwin.com موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل وتحديث بطاقات التموين PhoneNumper “سجل موبايلك”
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موقع دعم مصر للتموين موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل رقم الموبايل موقع دعم مصر تسجيل رقم التليفون عبر موقع دعم مصر تحديث بطاقات التموين PhoneNumper

أخبار تهمك

بشرى سارة.. نجم ريال مدريد يعود للتدريبات قبل موقعة بيتيس

منذ حوالي 3 ساعات

من أجل إرضاء ميسي.. بارتوميو يتحرك لحسم صفقة "الساحر"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تقارير.. قاتل برشلونة ونجم الوسط على رأس الراحلين عن ليفربول في الصيف

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بشأن تير شتيجن

منذ ساعة الا ربع

بريطانيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يفاجيء الجميع بتغييرات موسعة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إجراء العملية الجراحية.. ريال مدريد يحدد مدة غياب هازارد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. برشلونة يكشف موقف كوتينيو النهائي من العودة

منذ أقل من نصف ساعة

تصريحات نارية من مدرب صن داونز قبل موقعة الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. نيمار يحسم موقفه بشأن العودة لصفوف برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - فيروس كورونا يُهدد حلم ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزارة التموين tamwin | “إدخل رقم المحمول” لينك موقع دعم مصر Da3m masr لتحديث بطاقات التموين وتسجيل رقم موبايلك

وزارة التموين | تحديث بيانات بطاقة التموين تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر tamwin.com ضوابط اضافة الرقم حتى يتم قبوله

click here | “سجل موبايلك” Link موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل| خطوات تسجيل أرقام التليفون PhoneNumper عبر موقع التموين

Ministryof Supply | “إدخل رقم المحمول” لينك موقع دعم مصر Da3m masr لتحديث بطاقات التموين وتسجيل رقم موبايلك

Support Egypt | رابط موقع دعم مصر tamwin “موقع وزارة التموين” لتسجيل رقم الموبايل وتحديث بيانات بطاقة التموين بالخطوات

سجل الآن | Link موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل وتحديث بطاقات التموين tamwin.com PhoneNumper “سجل موبايلك”

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

تصريحات نارية من مدرب صن داونز قبل موقعة الأهلي

09:13 م

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

07:01 م

عاجل - فيروس كورونا يُهدد حلم ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

09:06 م

بعد إجراء العملية الجراحية.. ريال مدريد يحدد مدة غياب هازارد

09:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status