لمعايرته على بشرته السمراء.. سوداني يطعن عامل في بولاق الدكرور

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة تفاصيل طعن شاب سوداني الجنسية، لعامل بمنطقة بولاق الدكرور غرب المحافظة، إذ تبين أنه وقعت مشاجرة بينهما لمعايرة العامل للشاب السوداني الجنسية على بشرته السمراء.



وأضافت التحقيقات إلى أن المتهم تعدي على المجني عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابته بالبطن.



كان تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة من القبض على سائق توك توك يحمل جنسية سودانية، لاتهامه بطعن عامل محدثًا إصابته، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد هشام الطماوي مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بورود إشارة من المستشفي بوصول شاب عشريني العمر مصاب بجرح طعني بمنطقة البطن، إثر وقوع مشاجرة بينه وبين آخر بنطاق القسم.



ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وتوصلت تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث القسم إلى أنه نشبت مشاجرة بين سائق توك توك عشريني العمر، يحمل جنسية سودانية، والمجني عليه لمعايرة الأخير للأول على بشرته السمراء.



وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، لمناقشته حول ارتكابه الواقعة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.



