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عاجل - فيروس كورونا يُهدد حلم ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

الخميس 05/مارس/2020 - 09:06 م
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ليفربول
ليفربول
علاء خليف
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أصبح الدوري الإنجليزي مهددًا بالإلغاء، في الموسم الحالي 2019 / 2020، وذلك بسبب إنتشار فيروس "كورونا" القاتل، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية بتأجيل مباريات كرة القدم أو اقامتها بدون جماهير.

وحسبما ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي خاطبت الأندية المشاركة في البريميرليج بشكل رسمي هذا الاسبوع، وطلبت منهم الاستعداد ووضع خطة طوارئ للتعامل مع فيروس كورونا القاتل ومنع انتشاره في البلاد.

وأشارت الصحيفة أن الدوري الإنجليزي أخطر الأندية الأعضاء أنه حال ظهور أي حالة مصابة بالفيروس القاتل في ناد واحد فقط، يجعل استكمال البطولة أمرًا صعبًا للغاية ويُهدد بإلغائها.

وأكد ساشا ريازانتسيف المدير التنفيذي لنادي إيفرتون أن إقامة مباريات الدوري الإنجليزي "بدون جمهور" سيكون أمرًا اجباريا حال ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا، لمنع تفشي المرض في البلاد.

وأضاف: " إقامة مباريات الدوري الإنجليزي بدون جمهور "غير مطروح" حاليًا ولكنه قد يحدث في الاسابيع القادمة".

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة قبل 10 جولات من انتهاء البطولة، وأصبح قريبًا من التتويج رسميًا بلقب البريميرليج هذا الموسم، خاصة وأنه يبتعد بـ22 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي.

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محمد صلاح مانشستر سيتي ليفربول كلوب فيروس كورونا الدوري الإنجليزي

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