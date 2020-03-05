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قيامة عثمان 13.. تفاصيل الحلقة الثالثة عشر من مسلسل المؤسس عثمان كاملة.. إليك تردد قناة الفجر الجزائرية النقالة لمسلسل osman diriliş

الخميس 05/مارس/2020 - 08:41 م
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قيامة عثمان 13
قيامة عثمان 13
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قيامة عثمان 13.. تفاصيل الحلقة الثالثة عشر من مسلسل المؤسس عثمان كاملة.. إليك تردد قناة الفجر الجزائرية النقالة لمسلسل osman diriliş

تصدر مسلسل قيامة عثمان 13 محركات البحث على الإنترنت في الوطن العربي، حيث يتابع الجمهور مسلسل المؤسس عثمان، ويتحدث المسل عن تاريخ بداية نشأة الدولة العثمانية، ويعرض المسلسل كل يوم أربعاء على القنوات، وفيما لي نقدم لكم تفاصيل قيامة عثمان 13 وتردد قناة الفجر الجزائرية.

حقق مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 13، نسب مشاهدة كبيرة وذلك بعد عرضها أمس الأربعاء 4 مارس 2020، وقد قامت الشركة المنتجة للمسلسل بطرح الإعلان التشويقي الأول والثاني لحلقة 13، وفيما يلي نتابع معكم لحظة بلحظة أهم أحداث الحلقة الثالثة عشر اليوم.

نبذة عن مسلسل المؤسس عثمان

المؤسس عثمان هو استكمال لمسيرة نجاح الغازي أرطغرل، هذا القائد التركي الذي استطاع أن يوحد القبائل العربية للوقوف أمام ظلم التتار والصليبيين ورغبتهم في امتلاك الأراضي العربية، عثمان هو الابن الأصغر لأرطغرل ابن سليمان شاه مؤسس الدولة العثمانية.

تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل المؤسس عثمان

سوف تشهد حلقة اليوم الكثير من الأحداث الساخنة والغير متوقعة، حيث ستشهد حلقة اليوم قيام الغازي عثمان بتجهيز جيش جرار لمواجهة المغول الذين قاموا بالاعتداء على القبيلة وأسر عمه دوندار والكثير من الرهائن، كما ستشهد حلقة اليوم ، كما من المتوقع أن تشهد حلقة الليلة عودة والد عثمان الغازي أرطغرل من مقدونيا ووقوفه بجانبة ابنه عثمان في مواجهة التتار والمغول، وكثير من الأحداث الساخنة سوف تشهدها حلقة الليلة سوف نتابعها سويا فور انطلاق عرض المسلسل.

وتم عرض الحلقة الثالثة عشر من قيامة عثمان يوم الأربعاءالموافق 4 مارس 2020 حصريا عبر قناة إيه تي في التركية، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية باللغة التركية.

الآن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 13 الثالثة عشر “Kuruluş Osman 13. Bölüm” علي قناة atv التركية.
“watch now”مسلسل قيامة عثمان الحلقة 13 على قناة atv التركية و اليرموك Yarmouk TV الجديد 2020 على نايل سات Osman.

تردد قناة إيه تي في التركية

يمكن متابعة الحلقة الثالثة عشر من مسلسل المؤسس عثمان عبر قناة إيه تي في التركية من خلال التردد التالي:

القمر: نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: عمودي

ابطال مسلسل قيامة عثمان

بوراك أوزتشيفيت في دور عثمان.
ديدام بالشين في دور سالجان خاتون.
راغب سافاش في دور دوندار.
عائشة جول جوناي في دور زهرة خاتون.
جلال آل في دور عبد الرحمن غازي.

واليوم الخميس ستقوم قناة دعوة الفضائية بإعادة عرض الحلقة الثالثة عشر من مسلسل المؤسس عثمان في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

وتُذاع الآن أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل المؤسس عثمان عبر قناة دعوة وقناة الفجر الجزائرية، حيث يتمكن جميع عشاق المسلسل من متابعة أحداث اللغة العربية، وذلك بعد أن تم ترجمة أحداث العمل من قبل موقع النور الإلكتروني.

قيامة عثمان 13.. تفاصيل الحلقة الثالثة عشر من مسلسل المؤسس عثمان كاملة.. إليك تردد قناة الفجر الجزائرية النقالة لمسلسل osman diriliş

إليكم تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان 13 :
قيامة عثمان 13.. تفاصيل الحلقة الثالثة عشر من مسلسل المؤسس عثمان كاملة.. إليك تردد قناة الفجر الجزائرية النقالة لمسلسل osman diriliş
قيامة عثمان 13.. تفاصيل الحلقة الثالثة عشر من مسلسل المؤسس عثمان كاملة.. إليك تردد قناة الفجر الجزائرية النقالة لمسلسل osman diriliş
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