سفارة الدنمارك: 10% زيادة في الصادرات الدنماركية لمصر سنوياً

قالت كاميلا لوكه راسموسن القائم بأعمال السفارة الدنماركية بالقاهرة، إن الصادرات الدنماركية للسوق المصري تشهد نموا منذ 2017 بنسبة 10% سنويا، مؤكدة على أن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية وتم العام الماضي الاحتفال بمرور 60 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تعتمد على الحوار المتبادل والتعاون الاقتصادي الذي يدعم معدلات النمو في البلدين.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة نوفو نور ديسك للاعلان عن اطلاق عقار ” ريزوديج” أحدث ابتكاراتها في مجال الانسولين في السوق المصري اليوم، أن كثير من الشركات الدنماركية ترغب في التواجد في مصر وضخ استثمارات بها، في ظل تمتع مصر بسوق كبير فضلا عن موقعها المتميز وكذلك الاتفاقيات التجارية التي تساهم في زيادة الصادرات، موضحة أن بلادها تحرص على المحافظة على العلاقات ودعم نموها خلال الاعوام المقبلة.

وذكرت راسموسن، إن قطاع الرعاية الصحية يعد من المجالات الهامة التي تقوم عليها العلاقات بين البلدين وتقوده شركة نوفو نور ديسك، والتي صدرت اول شحنة من دواء الانسولين لمصر منذ عام 1964، مشيرة الى أن الرئيس جمال عبد الناصر كان يتلقى العلاج من السكر في احد المراكز الصحية التي انشأتها الشركة في الدنمارك.

وأكدت أن الدنمارك في اطار شراكتها مع مصر سوف تعمل على دعم الخطوات التي تتخذها مصر لتنفيذ رؤيتها التنموية والتي تعد طموحه لتحقيق اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

وأشارت راسموسن إلى أن نظام الرعاية الصحية في بلادها يضع المريض على رأس اولوياته من خلال استخدام التكنولوجية الحديثة، ولا يتعلق النظام بجودة الرعاية الصحية فقط بل برضاء المريض، مشيرة الى اهتمام بلادها بالبحوث والابتكار