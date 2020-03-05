قيادة المملكة ترسل برقية عزاء في وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة





أرسل ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، برقية عزاء ومواساة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار.





وقال الملك سلمان: إننا "تلقينا نبأ وفاة السيد خافيير بيريز دي كوييار الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".





كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى غوتيريس، في وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.





وقال الأمير محمد بن سلمان: "تلقينا نبأ وفاة خافيير بيريز دي كوييار الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وإننا إذ نعرب لمعاليكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنرجو لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".



