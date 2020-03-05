النيابة تتسلم تقرير المعمل الجنائي في حريق كشك لتوزيع اللحوم

تسلمت نيابة المطرية الجزئية، تقرير المعمل الجنائي والأدلة الجنائية في حريق التهم كشك لتوزيع اللحوم بمنطقة المطرية، دون وقوع إصابات.



وتبين أن الحريق نشب في كشك لتوزيع اللحوم ويرجح أن سبب الحادث ماس كهربائي بأحد الوصلات.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد الأكشاك بمنطقة المطرية، وعلى الفور تم الدفع بـسيارات إطفاء، وإخماد الحريق دون وقوع إصابات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.