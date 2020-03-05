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الإعلان التشويق للجزء الرابع من مسلسل "البروفيسور" حصريا على نتفليكس

الخميس 05/مارس/2020 - 08:24 م
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بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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أعلنت شبكة نتفليكس، اليوم، عن انطلاق الإعلان التشويق للجزء الرابع من مسلسل "البروفيسور"، والمقرر عرضه الأول في 3 أبريل 2020، فقط على نتفليكس.

 

 يبدأ الجزء الرابع من مسلسل "البروفيسور" بأحداث مشوقة ومليئة بالفوضى، حيث يظنّ فيها البروفيسور أنّ "راكيل- لشبونة" قد قُتلت، ويفجّر "ريو" و"طوكيو" إحدى المدرعات للجيش، فيما تصارع "نيروبي" بين الحياة والموت. وتمرّ العصابة بأصعب أوقاتها، مع ظهور عدوّ جديد بين صفوفها يعرّض عملية السطو لخطر كبير.

 

تعود عصابة اللصوص في الجزء الرابع في ٣ أبريل ٢٠٢٠ مع "ألفارو مورتي" (البروفيسور)، و"أورسولا كوربيرو" (طوكيو)، و"بيدرو ألونسو" (برلين)، و"ألبا فلوريس" (نيروبي)، و"إيتزيار إيتونو" (لشبونة)، و"ميغيل هيران" (ريو)، و"إستر أكيبو" (ستوكهولم)، و"جايمي لورنتي" (دنفر)، و"داركو بيريك" (هلسنكي)، و"لوكا بيروس" (مارسيليا)، و"هوفيك كيوتشكاريان" (بوغوتا)، و"رودريغو دي لا سيرنا" (باليرمو). ويأتي دور"نجوى نمري" (المحققة "سييرا")، و"فرناندو كايو" (العقيد "تامايو")، و"خوان فرنانديز" (الكولونيل "برييتو")، و"فرناندو سوتو" (آنخل) و"ماريو دي لا روزا" (سواريز)، ليثير الحماسة في رجال الشرطة والقضاء على "المقاومة". ويكتمل فريق الممثلين الرئيسيين مع "بيب مونيه" (محافظ البنك المركزي)، و"إنريك أرس" (أرتورو رومان)، و"كيتي مانفر" (ماريبي)، و"خوسيه مانويل بوغا" (غانديا).

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