18 مليون دولار صادرات مصر من الأدوات الصحية في يناير

قال المجلس التصديري لمواد البناء، إن صادرات القطاع من الأدوات الصحية والسيراميك خلال يناير الماضي تراجعت لتسجل نحو 18 مليون دولار في مقابل 25 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بتراجع 28%.





وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس، إلى استحواذ 9 دول (ليبيا، وألمانيا، واليمن، وبريطانيا، والأردن، وتركيا، والسودان، وإيطاليا، والسعودية) على 74.9% من صادرات الأدوات الصحية والسيراميك بقيمة 13.843 مليون دولار.





وأوضح أن صادرات مصر من الأدوات الصحية تراجعت بنسبة 25% خلال يناير الماضي لتسجل نحو 9 ملايين دولار مقابل 13 مليون دولار خلال يناير 2019، حيث تم التصدير إلى 42 دولة منها 11 دولة لم يتم التصدير لها خلال يناير 2019، وتتمثل في (التشيك، والكونغو برازفيل، وصربيا، ومدغشقر، وريونيون، وألبانيا، ومالطا، وأوغندا، والمجر، والبرتغال، وروسيا) حيث بلغت قيمة التصدير لها نحو 574 ألف دولار.





وأضاف استحوذت 5 دول على 71.6% من إجمالي صادرات الأدوات الصحية بقيمة 6.449 مليون دولار خلال يناير الماضي، يأتي على رأسها ألمانيا الاتحادية بقيمة 2.726 مليون دولار مقابل 3.786 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019 بتراجع 28%.





وانخفضت صادرات الأدوات الصحية لبريطانيا وشمال أيرلندا لنحو 1.739 مليون دولار خلال يناير الماضي في مقابل 1.811 مليون دولار بتراجع 4%، ولليبيا بنسبة 53% لتبلغ 538 ألف دولار في مقابل 1.132 مليون دولار.





وزادت قيمة صادرات الأدوات الصحية لإيطاليا خلال يناير الماضي لتبلغ 711 ألف دولار في مقابل 446 ألف دولار خلال نفس الشهر من 2019 بنمو قدره 64%، وتركيا بنحو 18% لتبلغ 735 ألف دولار في مقابل 638 ألف دولار.





وأشار التقرير إلى انخفاض صادرات السيراميك والقرميد والأسقف والطوب من الخزف بنسبة 26% خلال يناير الماضي لتسجل نحو 9 ملايين دولار، مقابل 13 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019، حيث تم التصدير إلى 27 دولة منهم 7 دول لم يتم التصدير لها خلال يناير 2019 وتتمثل في (الكونغو زائير، والمجر، والكونغو برازفيل، والصومال، ورومانيا، وتركيا، والبانيا، وسنغافورة) حيث بلغت قيمة التصدير لها نحو 147 ألف دولار.





واستحوذت 5 دول على 78% من إجمالي صادرات مصر من السيراميك بقيمة 7.043 مليون دولار خلال يناير الماضي، يأتي على رأسها ليبيا بقيمة 2.583 مليون دولار بتراجع قدره 38%، عن قيمتها خلال نفس الشهر من 2019 البالغة 4.145 مليون دولار.





وارتفعت صادرات السيراميك إلى الجمهورية اليمنية خلال يناير الماضي لتبلغ 2.105 مليون دولار في مقابل 3.993 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019 بنمو 6%، بينما تراجعت للأردن بنسبة 55% لتبلغ 1.193 مليون دولار في مقابل 2.622 مليون دولار.





وزادت قيمة صادرات السيراميك للمملكة العربية السعودية لتبلغ 566 ألف دولار خلال يناير الماضي في مقابل 451 ألف دولار خلال نفس الشهر من 2019 بنمو قدره 18%، والسودان بنسبة 30% لتسجل 587 مليون دولار في مقابل 451 ألف دولار.