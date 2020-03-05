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مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

الخميس 05/مارس/2020 - 07:07 م
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الاهلي وصن داونز
الاهلي وصن داونز
علاء خليف
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علق بيتسو موسيماني، المدير الفني لصن داونز على اعتراض مسئولي النادي الأهلي على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأبدي "موسيماني" اندهاشه من اعتراض الأهلي على بكاري جاساما قائلا " لا أعلم سبب اعتراض الأهلي على الحكم، نحن في صن داونز لا نتطرق للحديث عن الحكام ونركز في المباراة فقط لأن الحكام لا يسجلون أهدافا".

وأشاد مدرب ماميلودي صن داونز، بالحكم الجامبي بكاري جاساما، مؤكدًا أنه حكم مميز ولم يتسبب في أي أزمات خلال المباريات التي أدارها حتي نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي وما حدث في المباراة كان بسبب تقنية الفيديو.

وأكد "موسيماني" أن ضغط الأهلي على الحكم قد يكون في صالحه أو يحدث العكس، مشددا على ثقته في لاعبي صن داونز وقدرتهم على تحقيق الفوز والتأهل لنصف نهائي البطولة الإفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بفوز المارد الأحمر 2 / 0.

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الكلمات المفتاحية

ملخص الاهلي وصن داونز باكاري جاساما الأهلي

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