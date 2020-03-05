أعرف الأعراض.. الإنفلونزا vs كورونا

أصيبت دول العالم بحالة من الذعر بسبب انتشار فيروس كورونا المتجدد، وتسببت تشابه أعراضه مع أعراض الإنفلونزا العادية، في مزيد من المخاوف بين المواطنين خاصة مع التقلبات المستمرة في أحوال الطقس، ولذلك تقدم "الفجر" خلال السطور القادمة، أبرز الفوارق بين أعراض فيروس الكورونا والبرد العادي.

فيروس كورونا vs البرد العادي

وتتشابه أعراض فيروس كورونا القاتل مع البرد العادي الذي يصيب المواطنين في فصل الشتاء، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن فيروس كورونا ليس فيروسًا واحدًا بل مجموعة من الفيروسات التي حينما يصيب أحدها الجسم تظهر عليه أعراض البرد العادي ويظل مختفي حتى تظهر المضاعفات، ومن الأعراض التي تتشابه مع البرد سيلان الأنف، السعال، التهاب الحلق، الحمى وهى ارتفاع درجات الحرارة وضيق التنفس وقئ وإسهال.

تلك الأعراض تكون خفيفة عند الإصابة بالبرد العادي، ولكن حينما يصاب الجسم بفيروس كورونا فأن الأعراض تصبح شرسة بعد 3 أيام من الإصابة وتؤدي سريعًا لحدوث التهاب رئوي يعقبه توقف في بعض أجهزة الجسم الحيوية مثل القلب والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة وهي عدم القدرة على التنفس دون جهاز تنفسي وفشل في وظائف الكلى وهو ما يؤدي إلى الوفاة.

طرق الوقاية من فيروس كورونا

هناك بعض الخطوات التي تساعد في تجنب الإصابة بفيروس كورونا والبرد العادي لأن طريقة انتشارهم متشابهة، وهي: أولا الحد من التوتر والحصول على التغذية الجيدة والصحية لتقوية جهاز المناعة الذي يحارب الفيروسات.

ثانيا.. تجنب استخدام العملات النقدية ولوحات المفاتيح ووسائل المواصلات لأن العدوي تنتشر بهم كثيرًا بسبب العطس والسعال.

ثالثا.. تناول حبة من الثوم يوميًا لأنها تساعد في تقوية الجسم ضد الفيروسات.

رابعا.. طهي الطعام جيدًا وخاصةً البيض والدجاج.

خامسا.. عزل المرضى عن الأصحاء وعدم استخدام أي أدوات خاصة به، كما ينصح بغسل ملابسه بمفردها.